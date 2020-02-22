السفينة السياحية "ويستردام" تغادر كمبوديا

بنوم بنه - (د ب أ):

غادرت السفينة السياحية ويستردام" ميناء "سيهانوكفيل" الكمبودي ، صباح اليوم السبت، بعد أن رفضت العديد من الدول الآسيوية استقبالها بسبب المخاوف من فيروس كورونا، طبقا لما ذكره مسؤول بالميناء .

وذكر المسؤول لو كيمشون أن السفينة في طريقها إلى انكوراج في ولاية آلاسكا.

وذكرت شركة" كروز لاين هولاند أمريكا" المشغلة للسفينة السياحية في بيان أمس الجمعة أنها ألغت أربع رحلات سياحية آسيوية للسفينة "ويستردام" في مارس وإبريل بسبب "عدم اليقين من الموانئ التي تستقبل السفن السياحية" في المنطقة.

وذكرت شركة "هولاند أمريكا" ووزارة الصحة الكمبودية أن جميع ركاب السفينة "ويستردام" السابقين والطاقم، الذين خضعوا لاختبارات للكشف عن فيروس كورونا أو كوفيد-19 تبين عدم إصابتهم بالعدوى الفيروسية.

كانت ماليزيا قد ذكرت مطلع الأسبوع الماضي أن الاختبارات أظهرت إصابة راكبة أمريكية على متن السفينة السياحية، لكنها شُفيت من الفيروس أمس الجمعة.

وتم تسجيل أكثر من 76 ألف إصابة مؤكدة في البر الرئيسي الصيني ووفاة أكثر من 2300 .