الطيران المدني الكويتي يوقف رحلاته الجوية إلى إيران

وكالات:

أوقف الطيران المدني الكويتي، رحلاته الجوية إلى إيران، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في مدينة قم الإيرانية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" وارتفاع عدد المصابين إلى 13 شخصا في البلاد، مرجحا أن يكون الفيروس موجودا في كل مدن إيران.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 7 إصابات في مدينة قم (توفي منهم اثنان) وأربع إصابات في طهران وإصابتين في محافظة جيلان بشمال البلاد.

وأوضحت الوزارة أن غالبية المصابين إما من سكان مدينة قم جنوب غرب العاصمة أو زاروها خلال الأيام الماضية.

من جهته رجح مسؤول إيراني وصول فيروس "كورونا" إلى مدينة قم عن طريق عمال صينيين قاموا بزيارة بلادهم مؤخرا.