الخطوط الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها بعد انتهاء إضراب المضيفين

الجزائر - (أ ش أ):

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها الدولية والداخلية، بعد انتهاء اضراب موظفي مستخدمي الملاحة التجارية (المضيفون).

وقال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، في تصريحات اليوم، إن موظفي الملاحة التجارية للشركة، الذين شنوا اضرابا عن العمل منذ الاثنين الماضي، والذي استمر 4 ايام قد أوقفوا الاضراب ما سمح باستئناف الرحلات الجوية.

وأضاف أن الشركة شكلت خلية متابعة وتعمل على تدارك الرحلات التي شهدت تأخرا جراء الاضراب، موضحا أن انهاء الإضراب جاء بعد تحلي موظفي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية بالتعقل استجابة لتصريح الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الشأن ولدعوة وزارة الاشغال العمومية والنقل الى احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذه الحركة الاحتجاجية اضافة إلى تنفيذ قرار العدالة بعدم شرعية هذا الاضراب.

وكانت وزارة الاشغال العمومية والنقل قد دعت أمس الخميس الى احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذا الإضراب الذي صدر بشأنه قرار قضائي ينص على عدم شرعيته وتغليب الحكمة و اعتماد لغة الحوار.