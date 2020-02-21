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فرنسا وألمانيا تدعوان لحل سياسي لأزمة إدلب في سوريا

08:20 م الجمعة 21 فبراير 2020
فرنسا وألمانيا تدعوان لحل سياسي لأزمة إدلب في سوريا

ماكرون و ميركل

وكالات:

أبلغ زعيما فرنسا وألمانيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، بأن الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا تحتاج لحل سياسي وأنه ينبغي للزعماء الثلاثة عقد اجتماع عاجل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "عبرا عن قلقهما المشترك تجاه الوضع الإنساني الكارثي الذي يجد المدنيون أنفسهم فيه فضلا عن خطر حدوث تصعيد".

وحذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن القتال في شمال غرب سوريا قد "ينتهي بحمام دم" وكررت دعوتها لوقف إطلاق النار بينما نفت موسكو تقارير عن نزوح جماعي للمدنيين نتيجة هجوم للحكومة السورية بدعم روسي في المنطقة.

فرنسا المانيا تركيا ادلب الحرب السورية رجب طيب اردوغان بوتين
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