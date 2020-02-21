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العربية: نسبة المشاركة العامة في انتخابات إيران لم تتعد 25%

05:42 م الجمعة 21 فبراير 2020
العربية: نسبة المشاركة العامة في انتخابات إيران لم تتعد 25%

نسبة المشاركة العامة في انتخابات إيران لم تتعد 25%

وكالات:

أفادت فضائية "العربية"، بأن نسبة المشاركة العامة في انتخابات إيران لم تتعد 25%، لافتة إلى أن النسبة في طهران لم تتخط 15%.

يصوّت الإيرانيون في انتخابات مجلس الشورى التي من المتوقع أن تسفر عن برلمان متشدد موالٍ للمرشد الأعلى في البلاد.

وهذه هي الانتخابات الأولى منذ تجديد الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وحُرم آلاف المعتدلين من الترشح في هذه الانتخابات، التي تجرى الجمعة، لأنهم لم يستوفوا الشروط الصارمة لخوض السباق.

وتجرى في الوقت نفسه انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يختار المرشد الأعلى ويملك صلاحية عزله.

ويقول مراقبون إن السلطات تأمل مشاركة عدد كبير في الانتخابات كإشارة على دعم هؤلاء النظام.

انتخابات إيران طهران الشعب الإيراني

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