أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس منع المهرجانات ليفربول واتليتكو

الصين تختبر أدوية الإيدز وإيبولا للتصدي لفيروس كورونا

09:03 م الخميس 20 فبراير 2020
الصين تختبر أدوية الإيدز وإيبولا للتصدي لفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ)

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن اثنين من الأدوية التي يتم تطويرها للقضاء على فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" يتم اختبارهما في الصين من أجل معرفة ما إذا كان لهما تأثير أيضا في التصدي لفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).

وإلى جانب دوائي مضادات الإيدز لوبينافير وريتونافير، يشمل اختبار طبي صيني آخر على عقار ريمديسيفير الذي يتم تطويره أصلا لعلاج مرض الإيبولا، لكن لوحظ أن تأثيره أقل في مواجهة الحمى النزفية المميتة عن الدواءين الآخرين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمر صحفي في جنيف إننا "نتوقع نتائج أولية في غضون ثلاثة أسابيع".

منظمة الصحة العالمية أدوية الإيدز فيروس كورونا الصين

الخبر التالى:

وزير الدفاع التركي: لا نريد صدامًا مع روسيا في إدلب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بركلات الجزاء.. الزمالك يتوّج بالسوبر على حساب الأهلي