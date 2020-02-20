عالم الكمبيوتر لاري تيسلر الذي ابتكر أوامر "النسخ والقص واللصق" يرحل عن عالمنا

(بي بي سي)

توفي عالم الكمبيوتر الأمريكي، لاري تيسلر، عن عمر يناهز 74 عاما.

ويعد تيسلر أحد رموز علم الحوسبة في مراحله المبكرة، حيث بدأ العمل في وادي السيليكون في أوائل الستينيات من القرن الماضي، في وقت كانت فيه أجهزة الكمبيوتر ليست في متناول الغالبية العظمى من الناس.

ونعت شركة زيروكس، التى قضى فيها تيسلر جزءا من حياته المهنية، العالم الراحل وأشادت به.

وغردت الشركة على موقع تويتر: "لاري تيسلر مخترع تقنية القص والنسخ واللصق، والعثور على كلمة واستبدالها بغيرها، وأكثر من ذلك، كان باحثا سابقا في زيروكس".

وأضافت الشركة: "أصبح يوم عملك أسهل الآن بفضل أفكاره الثورية".

ولد تيسلر في حي برونكس في نيويورك عام 1945، ودرس في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا.

بعد تخرجه من الجامعة، تخصص في تصميم واجهة المستخدم، وهو التخصص الذي يهدف إلى جعل أنظمة الكمبيوتر أكثر سهولة في الاستخدام.

وعمل تيسلر في عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، خلال حياته المهنية الطويلة. وبدأ عمله في مركز أبحاث بالو ألتو التابع لشركة زيروكس، المعروف اختصارا باسم "بارك"، قبل أن يلتقطه ستيف جوبز ويضمه إلى شركة أبل، حيث أمضى 17 عاما وأصبح من أبرز العلماء فيها.

وبعد أن غادر تيسلر شركة أبل، أنشأ شركة في مجال التعليم، وعمل لفترات قصيرة في كل من شركتي أمازون وياهو.

في عام 2012، قال لبي بي سي في وادي السيليكون: "هناك تقريبا تقليد لنقل الخبرة، فبعد أن كسبت بعض المال لا تتقاعد فقط، بل تقضي وقتك في تمويل شركات أخرى".

وأضاف تيسلر: "هناك عنصر قوي جدا من الإثارة، وهو القدرة على نقل ما تعلمته إلى الجيل التالي".

"رؤية متفردة"

من المحتمل أن يكون أشهر ابتكارات تيسلر، وهو أمر "قص ولصق"، قد استند إلى الطريقة القديمة للتحرير، حيث كان الأشخاص يقومون بقطع أجزاء من النص المطبوع فعليا، ولصقها في أماكن أخرى.

تم دمج الأمر في برمجيات شركة أبل، وتضمنه الحاسوب "ليزا" في عام 1983، وكذلك أول حاسوب "ماكينتوش"، والذي تم إصداره في العام التالي.

كان من أكثر معتقدات تيسلر رسوخا أنه يجب على أنظمة الكمبيوتر التوقف عن استخدام خاصية تعرف باسم " nomodes"، والتي تسمح للمستخدمين بالتبديل بين الوظائف على البرامج والتطبيقات، لكنها تجعل أجهزة الكمبيوتر تستغرق وقتا طويلا، وهي عملية معقدة أيضا.

وكان هذا الاعتقاد قويا جدا لديه، حتى أنه أطلق على موقعه الإلكتروني اسم "nomodes.com"، وحمل حسابه الخاص على موقع تويتر اسم" @ nomodes"، وحتى لوحة ترخيص سيارته حملت نفس التعبير.

وقال متحف تاريخ الكمبيوتر، في وادي السيليكون، إن تيسلر "جمع بين تدريب علوم الحاسوب، ورؤية متفردة بأن أجهزة الكمبيوتر يجب أن تكون متاحة للجميع".