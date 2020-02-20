موسكو: إصابة مواطنين روسيين من ركاب السفينة المنكوبة بكورونا الجديد

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت السفارة الروسية في اليابان، اليوم الخميس، إصابة مواطنين روسيين من ركاب السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضة للحجر الصحي، بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة، في بيان نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية: "أكد الأطباء بعد الفحص، تشخيص حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، الحالتين لمصابين من الجنسية الروسية، وسيتم نقلهما إلى المستشفى".

وأعلنت السلطات اليابانية، اليوم، وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد من ركاب السفينة "دايموند برنسيس" المحتجزة رهن الحجر الصحي، بعد تفشى الفيروس بين ركابها.

ومن جهتها، أكدت السفارة الروسية في اليابان، أن الشخصين المتوفيين ليسا من مواطني روسيا.

وتم وضع السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كرنيفال كورب"، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى ميناء يوكوهاما الياباني في 3 فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها ونزل في هونغ كونغ، بالفيروس.