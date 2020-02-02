أبو مازن يثمن جهود مصر ومواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

رام الله في 2 فبراير /أ ش أ/ ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجهود التي تبذلها مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواقف مصر الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ودورها الريادي في خدمة القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين.

جاء خلال لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل، في ختام زيارته للقاهرة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن الرئيس محمود عباس أطلع الوزير عباس كامل، على آخر المستجدات بشأن القضية الفلسطينية، في ظل التحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بالخطة الأمريكية للسلام، وضرورة مواجهتها على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع كل من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والوزير حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لرئيس فلسطين، ودياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.