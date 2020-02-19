الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون

دمشق (د ب أ)

تصدت الدفاعات الجوية مساء اليوم الأربعاء لطائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب باتجاه مدينة جبلة وأسقطتها.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "تصدت الدفاعات الجوية السورية والروسية في قاعدة حميميم لأهداف جوية معادية في محيط مدينة جبلة ".

وأحبطت المضادات الجوية على مدى الأشهر الأخيرة عشرات الاعتداءات الإرهابية بطائرات مسيرة على مطار حميميم بريف اللاذقية وتم إسقاطها، بحسب وكالة سانا.

وعلى صعيد آخر، نفى قائد عسكري في المعارضة السورية بدء القوات التركية وفصائل المعارضة عملية عسكرية ضد القوات الحكومية السورية .

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية التابعة للجيش السوري الحر لـ (د.ب.أ): "لم تبدء عملية عسكرية تركيا ضد القوات الحكومية السورية والروسية في محافظات حلب وإدلب، وما قامت به فصائل المعارضة والجيش التركي من استهداف للقوات الحكومية في بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب ومدينة سراقب في ريف إدلب هو رداُ على قصف القوات الحكومية لمدينة جسر الشغور وبلدة بداما بريف إدلب الغربي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال اليوم امام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي إن " انطلاق عملية إدلب بات مسألة وقت مؤكداً بالقول "ذات ليلة قد نأتي على حين غرّة ".