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بن سلمان يبحث تطورات الأحداث الإقليمية مع رئيس إريتريا

06:58 م الأربعاء 19 فبراير 2020
بن سلمان يبحث تطورات الأحداث الإقليمية مع رئيس إريتريا

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الرياض (د ب أ)

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الأربعاء مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي حيث بحثا تطورات الأحداث الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

وتم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرياض رئيس إريتريا أسياس أفورقي

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