ألمانيا تمدد مهمة قواتها في أفغانستان لمدة 12 شهرًا

برلين- (د ب أ):

قرر مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، الأربعاء، تمديد مهمة الجيش الألماني في أفغانستان لمدة 12 شهرا أخرى حتى نهاية مارس 2021.

ولا يزال القرار في حاجة إلى موافقة البرلمان على تمديد مساهمة ألمانيا في مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تحمل اسم "الدعم الحازم"، وتضم ما يصل إلى 1300 جندي.

وجاء في وثيقة لمجلس الوزراء أن "جهود السنوات الأخيرة فتحت الطريق أمام الدخول في محادثات سلام أفغانية داخلية حتى ولو كانت هشة".

وتتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لتمهيد الطريق أمام حل سلمي للصراع المستمر منذ فترة طويلة.

وأشارت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور وزميلها وزير الخارجية هايكو ماس إلى أن مستوى العنف في أفغانستان لا يزال مرتفعا.

وقال الوزيران إن " الإبقاء على الحد الأقصى من الأفراد الذين تم نشرهم ضروري لضمان توفير المرونة اللازمة لإنشاء الإطار الأساسي للدولة في شمال أفغانستان (حيث يتمركز الجنود الألمان) وذلك نظرا لتطورات الوضع الراهن".