مساعد وزير الخارجية الأمريكي يندد بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين في العراق

بغداد- (د ب أ):

ندد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين في العراق.

وذكر بيان صدر عن السفارة الأمريكية ببغداد اليوم الأربعاء أن "مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أجرى زيارة إلى بغداد أمس الثلاثاء، لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، وأنه التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وجاء في البيان أن "مساعد وزير الخارجية الأمريكي ندد بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ودعا الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة".

وأشار البيان إلى أن شينكر أعرب عن دعمه للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير، وأكد على احترام الولايات المتحدة للدور المهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق".

وأضاف البيان أن" شينكر سلط الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، والتعاون المستمر لدعم عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي".