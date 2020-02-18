تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة دياموند برنسيس

طوكيو- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الثلاثاء تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد في سفينة دياموند برنسيس السياحية، الخاضعة للحجر الصحي في مينا يوكوهاما.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن الوزارة القول إن 60 شخصا من المصابين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس على متن السفينة، إلى 542 حالة.