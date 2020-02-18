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مقتل جندي أوكراني في اشتباك بشرق البلاد

12:51 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
مقتل جندي أوكراني في اشتباك بشرق البلاد

مقتل جندي أوكراني

كييف- (د ب ا):

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن جنديا أوكراني قتل في أول اشتباك يقع بمنطقة النزاع بشرق أوكرانيا منذ أن تولى الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقاليد السلطة العام الماضي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الجيش الأوكراني أعلن مقتل جندي اليوم، وقال الجيش في بيان" لقي جندي حتفه بعدما سعى المقاتلون المدعومون من روسيا التقدم نحو الخطوط الإقليمية التي نصت عليها اتفاقية السلام".

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوطني للدفاع والأمن في وقت لاحق لمناقشة الوضع.

وكان زيلينسكي قد تعهد بعد انتخابه بإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا، الذي اندلع عام 2014.

ويذكر أن الصراع اندلع عقب أن ضم الرئيس الروسي فلادمير بوتين شبه جزيرة القرم، وأودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص حتى الآن.

وحققت المباحثات بين الطرفين، بوساطة ألمانية-فرنسية، تقدما محدودا، شمل تبادل السجناء، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق.

ووصف زيلينسكي الاشتباك بـ " محاولة لعرقلة عملية السلام" . وقال" سوف نناقش الخطوات المقبلة. مسارنا نحو إنهاء الحرب والتزامنا نحو الاتفاقات الدولية لم يتغيرا، بالإضافة إلى التزامنا بصد أي عدوان مسلح".

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