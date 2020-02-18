نشطاء البيئة: حرائق الغابات في أستراليا قد تعجل بانقراض الكوالا

كانبرا- (د ب أ):

قد يكون حيوان الكوالا في ولاية نيو ساوث ويلز، الأسوأ تضررا من حرائق الغابات في أستراليا، في سبيله إلى الانقراض بسبب هذه الحرائق، والجفاف وقطع الأشجار، وفقا لما جاء في أقوال استمع إليها محققون اليوم الثلاثاء.

وقال أحد دعاة الحفاظ على البيئة في تحقيق أمام برلمان نيو ساوث ويلز بمدينة سيدني اليوم إن النتيجة هي "موت بطئ ومؤلم".

وذكر ستيوارت بلانش، مدير سياسات الصندوق العالمي للطبيعة، إن عمليات المسح الأولية في شمال الولاية تشير إلى انخفاض عدد الكوالا بنسبة تتراوح بين 80% و85% في أعقاب حرائق الغابات.

وقال بلانش في إطار التحقيق الذي جرى بثه مباشرة على الموقع الإلكتروني للبرلمان: "بعدما سمعته، لن أشعر بدهشة إذا فقدنا 10 آلاف كوالا جراء الحرائق والجفاف".

وأضاف أن بعض تجمعات الكوالا في الولاية يمكن أن تنقرض بحلول عام 2050، أو قبل ذلك.

ودمرت حرائق الغابات 5.4 مليون هكتار من الأراضي في نيو ساوث ويلز منذ سبتمبر.

وأشارت عالمة الأحياء بالجامعة الوطنية الأسترالية كارا يونجنتوب إلى أن حيوان الكوالا في نيو ساوث ويلز يواجه فقدان للموائل على نحو متسارع بسبب الحرائق والجفاف وإزالة الأشجار.

وقالت في التحقيق "إنه موت بطئ مؤلم بالنسبة للكوالا".

وأفادت لجنة خبراء تبحث في تداعيات حرائق الغابات على الحيوانات المحلية الأسبوع الماضي بأن حيوان الكوالا قد عانى من تضرر منطقة "كبيرة" من موائله جراء الحرائق، وسوف يتطلب هذا "تدخلا طارئا" ورد فعل استراتيجي.