جيف بيزوس: أغنى رجل في العالم يتبرع بـ10 مليارات لمكافحة التغير المناخي

نيويورك- (بي بي سي):

تعهد جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم، بتخصيص 10 مليارات دولار للمساعدة في جهود مكافحة التغير المناخي.

وقال بيزوس إن الأموال التي خصصها لهذا الغرض سوف تُنفق على تمويل العلماء والنشطاء وجماعات تهتم بالبيئة.

وأضاف: "أريد أن أعمل مع الآخرين من أجل زيادة الطرق المتعارف عليها واستحداث طرق جديدة لمكافحة الآثار المدمرة للتغير المناخي".

وأوضح، عبر حسابه على موقع إنستغرام، أن عملية توزيع هذه الأموال سوف تبدأ في الصيف المقبل.

وتُقدر ثروة بيزوس بحوالي 130 مليار دولار، وهو ما يجعل المبلغ الذي تعهد بإنفاقه حوالي يمثل حوالي 8 في المئة من إجمالي ثروته.

وحث بعض موظفي أمازون رئيسهم على زيادة جهوده في مكافحة التغير المناخي. ويمول بيزوس برنامج فضاء يواجه انتقادات بسبب ما يخلفه من انبعاثات كربون.

وتعتبر الأعمال الخيرية التي مولها بيزوس محدودة بالمقارنة مع ما فعله آخرون من أصحاب المليارات.

وكان التبرع الأكبر على الإطلاق من جانبه، قبل الإعلان عن التبرع لمكافحة التغير المناخي، هو مبلغ 2 مليار دولار الذي خصصه رئيس أمازون لمساعدة الأسر المشردة وتطوير المدارس في سبتمبر2018.

وانتقد بيزوس لعدم توقيعه "تعهد العطاء" الذي التزم بموجبه عدد من أكثر مليارديرات العالم ثراء بالتبرع بنصف ثرواتهم أثناء حياتهم لصالح الأعمال الخيرية.

وجاء في منشور بيزوس بخصوص تبرعه الأخير على حسابه على إنستغرام: "التغير المناخي هو أكبر خطر على كوكبنا. و أريد أن أعمل مع الآخرين من أجل زيادة الطرق المتعارف عليها واستحداث طرق جديدة لمكافحة الآثار المدمرة للتغير المناخي على الكوكب الذي نعيش فيه معا. وسوف تمول هذه المبادرة العالمية العلماء، والنشطاء، والمنظمات غير الهادفة للربح، وأي جهد يُبذل في سبيل تقديم إمكانية حقيقية للحفاظ على الطبيعة".

وتابع: "يمكننا أن ننقذ الأرض. ويستلزم ذلك تحركا جماعيا من الشركات الكبرى، والصغيرة، وأجهزة الدول، والمنظمات الدولية، والأفراد".

وختم بيانه قائلا: "أتعهد بتخصيص عشرة مليارات دولار لهذا الغرض، وسوف يبدأ إصدار المنح المالية هذا الصيف. الأرض هي الشيء الوحيد الذي نتقاسمه معا، فدعونا نحميها معا".