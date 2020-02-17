السعودية وإريتريا تؤكدان أهمية مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن في تعزيز التعاون

الرياض - (د ب أ)

أكدت السعودية وإريتريا، اليوم الاثنين، على أهمية ودور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، حيث تم خلالها "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في القرن الأفريقي والمنطقة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت السعودية، قد شهدت في السادس من يناير الماضي، توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في حينه توقيع الميثاق بمشاركة 8 دول عربية وإفريقية، هي: السعودية مصر والأردن والسودان واليمن واريتريا والصومال الفيدرالية وجيبوتي، فيما ستصبح الرياض مقرًا للمجلس.

ووصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم الاثنين الرئيس الإريتري في زيارة الى المملكة تدوم يومين لبحث العديد من القضايا المشتركة بين البلدين.

وتأتي زيارة الرئيس الإرتري للعاصمة السعودية قبل نحو الشهر من انعقاد القمة العربية الأفريقية في الرياض منتصف شهر مارس المقبل.