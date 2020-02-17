مطالبات بتوفير حماية للمسلمين بألمانيا بعد الكشف عن مخطط لمهاجمة مساجد

برلين - (د ب أ)

طالب الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا "ديتيب" بتوفير حماية للمسلمين في البلاد بعد أن تم كشف النقاب عن خطط لاستهداف مساجد.

وقال ديتيبت، في كولونيا اليوم الاثنين إن الكثير من المسلمين لم يعودوا يشعرون بالأمان ،مشيرا إلى أن الخطر أصبح حقيقيا.

وأضاف ديتيب، أن من الأمور المخيبة للآمال أن تصمت الأغلبية وعدم ظهور علامات للتضامن " واحتجاج مجتمعي" حتى الآن.

وكان قد أُعْلِنَ في وقت سابق أن أعضاء في خلية يمينية إرهابية بقيادة شخص يدعى فيرنر إس خططت لشن هجمات على ستة مساجد في مدن صغيرة.

وحذر ديتيب، في بيانه من أن صمت شريحة مجتمعية عريضة يمكن أن يُفْهَم على أنه "موافقة صامتة"، وأضاف أن "من المناسب لدى بعض الجماعات أن تعطي انطباعا بأن التحرك ضد المسلمين مشروع بالفعل".

واشار الاتحاد إلى أنه تم تسجيل عدة هجمات على مساجد في جميع أنحاء ألمانيا سنويا ومن بين هذه الهجمات كانت هناك عشر هجمات في عام 2020.

وشنت السلطات الألمانية حملات في ست ولايات أسفرت عن صدور أوامر اعتقال بحق 12 شخصا، وتعتقد السلطات الألمانية أن مجموعة فيرنر إس كانت تنوي أيضا شن هجمات على ساسة وطالبي لجوء ومسلمين.