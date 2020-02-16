الدفاع التركية: مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار مفخخ بتل أبيض

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل شخصين في انفجار سيارة مفخّخة في منطقة تل أبيض السورية، الواقعة عند الحدود مع تركيا والخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل سورية متحالفة معها، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأعلنت الوزارة على تويتر إصابة خمسة أشخاص بجروح، ولم تتبن أي جهة على الفور التفجير.

لكن الوزارة حمّلت مسؤوليته لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية التي تصفها أنقرة بأنها "إرهابية" وتعتبرها امتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني".

وجاء في بيان الوزارة أن "الإرهابي المسؤول عن هذا الاعتداء وإرهابيا وصل إلى المنطقة في سيارة أخرى محمّلة بالمتفجرات لاعتداء ثان قد ضبطا وهما على قيد الحياة".

وشنت أنقرة حملة عسكرية في أكتوبر الماضي، ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في الأراضي السورية الحدودية.

وتعتبر أنقرة وحلفاؤها الغربيون "حزب العمال الكردستاني" منظّمة إرهابية، إلا أن الغرب تعاون بشكل وثيق مع "وحدات حماية الشعب" في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ومنذ الحملة العسكرية التي شنتها تركيا وقعت عدة انفجارات بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل مدنيين وجنود أتراك، حمّلت أنقرة مسؤوليتها لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية.