أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

مرسوم أميري كويتي بتعديل وزاري يمس 4 حقائب وزارية

07:01 م الأحد 16 فبراير 2020
مرسوم أميري كويتي بتعديل وزاري يمس 4 حقائب وزارية

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، أصدر مرسومًا بإعادة تعيين ثلاثة وزراء في الحكومة، وتكليف أربعة جدد.

وتضمن المرسوم في مادته الأولى "تعديل تعيين كل من خالد الروضان وزيرًا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الخدمات، ووزيرة للأشغال العامة جنان رمضان وزيرة دولة لشؤون الإسكان، ووزير العدل المستشار فهد العفاسي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي".

ونص المرسوم في مادته الثانية على أن "يعين كل من خالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرًا للكهرباء والماء، وسعد إبراهيم سعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية، وتعيين فهد علي زايد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية".

الشيخ جابر مبارك تعديل وزاري وزراء الكويت

الخبر التالى:

اللحظات الأولى لانفجار سيارة مفخخة قتلت 5 أشخاص في سوريا (فيديو)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان