زعيم المعارضة يرفض مقترحًا بتشكيل ثلاث مناطق إدارية في جنوب السودان

جوبا - (د ب أ)

رفض زعيم المعارضة في جنوب السودان، رياك مشار، أحدث مقترحات للسلام في بلاده، وذلك بعد يوم من اتفاق قادة جنوب السودان ومن بينهم الرئيس سالفا كير على العودة بالبلاد إلى نظام عشر ولايات وثلاث إدارات.

وقال مشار إنه لا يمكن قبول هذا الاتفاق، واصفا عملية تشكيل ثلاث مناطق إدارية بأنها "قد تفتح صندوقا آخر للشرور"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وكان قادة جنوب السودان قد أعلنوا أمس السبت عن العودة إلى نظام يقوم على أساس تقسيم البلاد إلى عشر ولايات وثلاث مناطق إدارية، مما يزيل عقبة رئيسية أمام تحقيق "السلام والوحدة في البلاد".

وأشار بيان رئاسي صدر في جوبا عاصمة جنوب السودان أمس، إلى أن النظام الجديد "سوف يتم تطبيقه فورا".

ويأتي هذا البيان قبل موعد تشكيل إدارة موحدة للبلاد في 22 فبراير الجاري بين الحكومة القائمة والمتمردين المعارضين لحكم الرئيس سلفا كير.

وقال مايك أيي دينج وزير شؤون الرئاسة عبر التلفزيون الرسمي : " بعد مداولات شاملة حول الموضوع وفي سبيل مصلحة السلام والاستقرار في البلاد، كان على الرئيس تقديم حل وسط ".

وأضاف دينج: " هذا القرار قد لا يكون الخيار الأفضل لشعبنا، ولكن الرئاسة ترى أنه ضروري من أجل السلام والوحدة في البلاد".

ودخل جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، بعد انفصاله عن السودان عام 2011، في حرب أهلية عام 2013 بعد أن اتهم "كير" رياك مشار، الذي كان نائبه آنذاك، بالتخطيط لانقلاب.

وأدى الصراع المستمر منذ خمس سنوات إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد حوالي أربعة ملايين شخص.