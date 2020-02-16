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بمشاركة أمريكية.. انطلاق فعاليات تمرين جوي عماني

11:35 ص الأحد 16 فبراير 2020
بمشاركة أمريكية.. انطلاق فعاليات تمرين جوي عماني

الطيران العسكري العماني

مسقط- (د ب أ):

انطلقت في سلطنة عمان، الأحد، فعاليات التمرين الجوي المشترك (الفحص الدقيق) بمشاركة عناصر من القوات الجوية والطائرات المقاتلة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن التمرين يشتمل على مجالات تدريبية متعددة تحاكي بيئات افتراضية تتناسب وأدوار القوات الجوية المشاركة والمهام التي تنفذها الطائرات بمختلف أنواعها وفقا لخطة التمرين العامة والأهداف الوطنية المنشودة منه.

ووفق الوكالة، يشارك في التمرين سلاح الجو السلطاني العماني وبإسناد من البحرية.

الطيران العسكري العماني سلطنة عمان الولايات المتحدة الطائرات المقاتلة

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