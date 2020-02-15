أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

وزيرة الدفاع الألمانية: لابد أن يكون ما حدث في سوريا تحذيرا لأوروبا

08:18 م السبت 15 فبراير 2020
وزيرة الدفاع الألمانية: لابد أن يكون ما حدث في سوريا تحذيرا لأوروبا

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور

ميونخ - (د ب أ)

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور إن ما حدث في سورية يجب أن يكون تحذيرا لأوروبا.

وأضافت أن بؤس الشعب هناك وتأثير الصراع على أوروبا أظهر بوضوح شديد ما سيحدث إذا فشل الأوروبيون في التحرك.

وذكرت وزيرة الدفاع الألمانية: "يجب ألا يحدث هذا مجددا في حالات الصراع ومناطق الصراع الأخرى ".

أنيجريت كرامب كارنباور ألمانيا ميونخ سوريا

الخبر التالى:

وزير الخارجية العراقي: حريصون على إقامة علاقات متينة مع دول الجوار
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر بريميرليج.. نورويتش سيتي 0 - 1 ليفربول.. ماني يسجل (اضغط للتفاصيل)