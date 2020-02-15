وزيرة الدفاع الألمانية: لابد أن يكون ما حدث في سوريا تحذيرا لأوروبا

ميونخ - (د ب أ)

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور إن ما حدث في سورية يجب أن يكون تحذيرا لأوروبا.

وأضافت أن بؤس الشعب هناك وتأثير الصراع على أوروبا أظهر بوضوح شديد ما سيحدث إذا فشل الأوروبيون في التحرك.

وذكرت وزيرة الدفاع الألمانية: "يجب ألا يحدث هذا مجددا في حالات الصراع ومناطق الصراع الأخرى ".