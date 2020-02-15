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سياسي عراقي يتهم قوة حماية المتظاهرين بـ "التواطؤ" مع الميليشيات

03:00 م السبت 15 فبراير 2020
سياسي عراقي يتهم قوة حماية المتظاهرين بـ "التواطؤ" مع الميليشيات

اياد علاوي

بغداد- (د ب أ):

اتهم زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي اليوم السبت قوة حماية المتظاهرين بالعجز وبالتواطؤ مع الميليشيات.

وقال علاوي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح أن الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات".

ودعا علاوي قوات الجيش النظامية إلى تحمل مسؤولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات، مطالبا المتظاهرين بالصمود، قائلا: "انكم تصنعون التاريخ والنصر الآن".

إياد علاوي حماية المتظاهرين احتجاجات العراق
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