وزيرا الخارجية الإيراني والأوكراني يبحثان حادث سقوط الطائرة الأوكرانية

طهران- (د ب أ):

ناقش وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف مع نظيره الأوكراني، فاديم بريستايكو على هامش مؤتمر ميونخ الأمني، حادث سقوط طائرة أوكرانية، الشهر الماضي قرب طهران وكذلك تعاون البلدين في التحقيق بهذا الشان، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) اليوم السبت

وأكد الوزيران على ضرورة السعي لتخفيف معاناة الضحايا في هذا الحادث.

وأجرى ظريف العديد من اللقاءات مع مسؤولي الدول المختلفة المشاركين في مؤتمر ميونخ الدولي، حيث التقى صباح يوم أمس الجمعة برئيس وزراء كندا فرانسوا فيليب شامباني وبنظيره الكندي وبحث معهما العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى أعضاء مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت.

يذكر أن طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينيج 737" تحطمت بعد اقلاعها بدقائق من مطار الامام الخميني مطلع الشهر الماضي، اثر اصابتها بصاروخ من الدفاع الجوي عن طريق الخطأ حيث سقطت في ضواحي بلدة صباشهر جنوب غرب العاصمة طهران.

وأدى الحادث إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 167 وافراد الطاقم الـ 9 .

وتتعرض إيران لضغوط دولية لتقديم مزيد من المعلومات بشأن ملابسات إسقاط الطائرة الأوكرانية.