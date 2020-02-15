فيروس كورونا.. هوبي الصينية تعلن تسجيل 139 حالة وفاة الجمعة
01:49 ص السبت 15 فبراير 2020
بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم السبت تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بنهاية يوم الجمعة.
كما أعلنت سلطات المقاطعة ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المقاطعة، وهي بؤرة تفشي الفيروس، إلى 54 ألف و406 حالات إصابة مؤكدة.
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