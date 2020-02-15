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فيروس كورونا.. هوبي الصينية تعلن تسجيل 139 حالة وفاة الجمعة

01:49 ص السبت 15 فبراير 2020
فيروس كورونا.. هوبي الصينية تعلن تسجيل 139 حالة وفاة الجمعة

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم السبت تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بنهاية يوم الجمعة.

كما أعلنت سلطات المقاطعة ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المقاطعة، وهي بؤرة تفشي الفيروس، إلى 54 ألف و406 حالات إصابة مؤكدة.​

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