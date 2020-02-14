واشنطن تقرر إجراء تحاليل كورونا لمن يظهر عليه أعراض الإنفلونزا

وكالات:

أكد مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة تقرر إجراء تحاليل كورونا المستجد لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر الماضي، في سوق بمدينة ووهان الصينية ليتسلل إلى نحو 30 دولة.

وحتى نهاية الأحد، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا، حسب لجنة الصحة الوطنية الصينية.