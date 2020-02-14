الإمارات تعلن شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا في الدولة، لافتة إلى أن الحالتين الجديدتين الذين تماثلا للشفاء هما لمواطن صيني يبلغ من العمر 41 عامًا، وابنه 8 سنوات، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت أعلنت الإمارات شفاء أول حالة في بلادها، لسيدة تبلغ من العمر 73 عاما، وتعافيها التام من أعراض كورونا، بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.

أعلنت الإمارات، مساء الاثنين الماضي، تسجيل حالة إصابة ثامنة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية الهندية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تشخيص حالة جديدة لمرض فيروس كورونا المستجد من الجنسية الهندية وهي من المخالطين للحالة التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وبهذا يكون عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 8 حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم، وهي الدولة العربية الوحيدة الذي ظهر فيها المرض.

وأكدت الصحة الإماراتية أن جميع الحالات المسجلة مستقرة ما عدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.

وفي 29 يناير 2020، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر الماضي، في سوق بمدينة ووهان الصينية ليتسلل إلى نحو 30 دولة.

وحتى نهاية الأحد، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا، حسب لجنة الصحة الوطنية الصينية (حكومية).