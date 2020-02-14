مقتل متظاهر عراقي وسط بغداد بعد إطلاق النار عليه من مجهولين

وكالات:

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بمقتل متظاهر عراقي في ساحة التحرير وسط بغداد بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.

دعت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس، جميع المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية والالتزام بمكان المظاهرات المخصص لهم في ساحة التحرير.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد وزع مساء اليوم:" في تطور خطير تعرضت قواتنا الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين قرب الحاجز بين الخلاني وساحة التحرير إلى الرمي بثلاث رمانات هجومية من جهة المتظاهرين باتجاه قواتنا الأمنية المتواجدة قرب الحاجز الفاصل بين ساحة التحرير وساحة الخلاني، مما أدى إلى جرح عدد من قواتنا الأمنية تم إخلاءهم إلى المستشفيات مع استمرار قواتنا بواجباتها وهي تتعرض للوسائل العنيفة / مولوتوف، قطع حديدية، كرات معدنية".

وأكدت قيادة عمليات بغداد: "أن رمي الرمانات الهجومية يعد عملًا إرهابيا يستوجب الرد وعلى الجميع أن يفهم أن ضبط النفس العالي الذي تتحلى به القوات الأمنية ليس ضعفا بل التزاما أمام أبناء شعبنا من المتظاهرين السلميين".