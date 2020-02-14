وزيرة الدفاع الألمانية تدعو إلى توفيق مهمة بلادها في العراق مع الأوضاع الجديدة

ميونخ- (د ب أ):

دعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور إلى توفيق مهمة الجيش الألماني في العراق مع الأوضاع الجديدة، حال تم تمديد المهمة.

وأكدت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي مارك إسبر على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم الجمعة ضرورة مواصلة المهمة في العراق.

وقالت كرامب-كارنباور: "لقد تم دحر تنظيم داعش في المنطقة، لكن لم يتم هزيمته بعد".

ومن جانبه، قال إسبر إن الحكومة الأمريكية ملتزمة على نحو تام بمكافحة تنظيم داعش، واصفا إياه بأنه "عدو ضعيف لكن لا يزال خطيرا".

واجتمع الوزيران في ميونخ مع 11 وزير دفاع آخرين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج لبحث مواصلة المهمة الدولية لمكافحة داعش.

وتشارك ألمانيا في تدريب القوات المسلحة الكردية في شمال العراق. وتعلق حاليا مهمتها في تدريب القوات العراقية وسط العراق.

ويُسير سلاح الجو الألماني انطلاقا من قاعدة الأزرق الأردنية طلعات استطلاعية بطائرات من طراز "تورنادو" فوق سورية والعراق لمكافحة تنظيم داعش، كما تشارك في المهمة بطائرة تزود بالوقود. ومن المقرر أن ينتهي التكليف البرلماني لهذه المهمة بحلول 31 مارس المقبل.

وتدور محادثات مع إيطاليا حاليا لتولي مهمة الطلعات الاستطلاعية.