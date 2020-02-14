إعلامية كويتية: قوة الأمة العربية نابعة من قوة وعظمة مصر

الكويت - أ ش أ

أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد ، إن مصر هي المظلة التي تظلل على الأمة العربية، مشددة على أن قوة الأمة العربية نابعة من قوة وعظمة مصر.

وأضافت الرشيد – في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة انباء الشرق الأوسط في الكويت، على هامش حفل استقبال وفد جمعية "أحباء مصر" خلال زيارته إلى الكويت –قائلة، :" تحيا مصر بقائدها العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبجيشها العظيم الذي يحمي الأمة العربية كلها من الضياع والتقسيم .. وتحية لشعب مصر الأصيل ".

ومن جانبها، أكدت رئيس جمعية "أحباء مصر" الإعلامية تهاني البرتقالي، عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية على مدى التاريخ، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، مشيرة إلى أن المصريين المقيمين على أرض الكويت، يشعرون بأنهم في وطنهم الثاني، ويقومون بدور كبير في نهضة المجتمع الكويتي.

وبدورها، هنأت الفنانة نادية مصطفى شعب الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية، معربة عن سعادتها بمشاركتها لأهل الكويت احتفالاتهم بالأعياد الوطنية سنويا.