تعديل وزاري يطيح بالوزير البريطاني المعني بشؤون أيرلندا الشمالية

لندن- (د ب أ):

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتغيير الوزير المعني بشؤون أيرلندا الشمالية جوليان سميث، فيما أجرى تعديلا وزاريا اليوم الخميس، ولكن من المتوقع أن يظل كبار الوزراء في مناصبهم.

ووجه سميث الشكر لجونسون في تغريدة لمنحه "فرصة خدمة هذا الجزء الرائع من بلادنا".

وفاجأ عزل سميث بعض المراقبين نظرا لأنه ساعد مؤخرا في التوسط في استئناف تقاسم السلطة في حكومة أيرلندا الشمالية المفوضة بعد ثلاث سنوات من تعليقها.

وقدم كولم إيستوود، زعيم "الحزب الديمقراطي الاجتماعي والعمل" القومي الأيرلندي المعتدل في أيرلندا الشمالية، الشكر لسميث لـ"التزامه المثابر تجاه (الحكومة) المفوضة ".

وغرد إيستوود عبر تويتر: "عزل أكثر (وزير بريطاني معني بشؤون أيرلند الشمالية) نجاحا خلال عقد يظهر عدم مبالاة جونسون بنا".

وقالت وزيرة التجارة أندريا ليدسوم في تغريدة إنها سوف تغادر الحكومة أيضا.

ويُتوقع أن يؤكد مقر رئيس الوزراء في داونينج ستريت المزيد من التغييرات في وقت لاحق من اليوم الخميس.