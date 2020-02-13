السودان وقع اتفاقا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول

القاهرة- (وكالات):

قالت وزارة العدل السودانية، اليوم الخميس، إن السودان وقع اتفاقًا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال وزارة العدل، في بيان رسمي، إنه في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ 7 فبراير على اتفاقِ تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية (كول)في العام 2000، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية.

وأضافت: "وترغب حكومة السودان أن تشير إلى أنه تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حادثات أو أفعالِ إرهابٍ أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد".

وذكرت العدل السودانية أنه قرارها جاء بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بُغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم.