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رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية يعلن استقالته

06:13 ص الخميس 13 فبراير 2020
رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية يعلن استقالته

تروي برايس

واشنطن - (د ب أ):

أعلن تروي برايس ، رئيس الحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية ، استقالته ، الأربعاء، عقب الفوضى التي شهدها تجمع حزبي مؤخرا.

وتعرض برايس لانتقادات منذ التجمع الحزبي في 2 فبراير، حين أدت أخطاء فنية في تطبيق يتعلق بالإبلاغ عن الأصوات إلى أخطاء وتأخيرات في النتائج.

وكتب برايس في بيان: "ليس هناك شك في أن عملية الإبلاغ عن النتائج لم تكن تعمل، وهذا أمر غير مقبول ببساطة"، ووعد بمراجعة مستقلة لتحديد كيفية منع مثل هذا الفشل في المستقبل.

وأضاف: "الحقيقة هي أن الديمقراطيين يستحقون أفضل مما حدث في ليلة التجمع الحزبي. وكرئيس لهذا الحزب (في ولاية أيوا) ، أعتذر بشدة عما حدث وأتحمل المسؤولية عن أي إخفاقات نيابة عن الحزب الديمقراطي في أيوا".

وأوضح أن رئيسا مؤقتا للحزب هناك سينتخب يوم السبت المقبل.

تروي برايس الحزب الديمقراطي أيوا

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