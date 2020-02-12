الصين: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 1113 شخصاً

هوبي _ "د.ب.أ"

ارتفعت، اليوم الأربعاء، حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1113 شخصاً، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة.

وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1,638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر الماضي.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجدّ يشكل "تهديداً خطيراً جداً" للعالم.

وقال جيبريسوس لدى افتتاح مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول الوباء في جنيف "وجود 99% من الحالات في الصين سيبقى حال طوارئ كبيرة لهذا البلد، لكن ذلك يشكل تهديداً خطيراً جداً لسائر دول العالم".

ومن المقرر أن يستعرض 400 عالم خلال يومين وسائل مكافحة الوباء وسيتطرقون إلى أساليب العدوى والعلاجات المحتملة.

ونقلت "فرانس برس" عن أدهانوم قوله للمشاركين "أكثر ما يهم هو وقف (انتشار) الوباء وإنقاذ الأرواح. بدعمكم، هذا ما يمكن أن نقوم به معاً".

ودعا مدير المنظمة الدولية كل الدول إلى إظهار "التضامن" عبر تشارك البيانات التي تملكها. وقال "هذا صحيح بشكل خاص في ما يتعلق بالعينات والتسلسل (الجيني للفيروس). ومن أجل الانتصار على هذا الوباء، نحن نحتاج إلى تشارك عادل" للمعلومات.

وأمل جيبريسوس في أن يتوصل هذا الاجتماع إلى "خريطة طريق" في ما يخص البحوث التي "يمكن للباحثين والجهات المانحة أن يعتمدوا عليها".