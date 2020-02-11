أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

إسبر: نرغب أن ترى في الشرق الأوسط تعاونًا أكبر من حلفائنا في الناتو

11:51 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
إسبر: نرغب أن ترى في الشرق الأوسط تعاونًا أكبر من حلفائنا في الناتو

مارك إسبر

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، إن ما تريده واشنطن، أن تفعله في العراق، هو زيادة الدور الذي تلعبه قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتأكد من أن قدراتنا تقابل حجم التحدي الذي نواجهه، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وتابع إسبر، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترغب أن ترى في الشرق الأوسط تعاونا أكبر من حلفائنا في الناتو.

مارك أسبر الشرق الأوسط وزارة الدفاع الأمريكية واشنطن
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان