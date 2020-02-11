إسبر: نرغب أن ترى في الشرق الأوسط تعاونًا أكبر من حلفائنا في الناتو

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، إن ما تريده واشنطن، أن تفعله في العراق، هو زيادة الدور الذي تلعبه قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتأكد من أن قدراتنا تقابل حجم التحدي الذي نواجهه، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وتابع إسبر، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترغب أن ترى في الشرق الأوسط تعاونا أكبر من حلفائنا في الناتو.