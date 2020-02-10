مصادر تنفي مقتل عناصر من الجيش السوري في قصف تركي على إدلب

دمشق - (د ب أ)

نفت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، مقتل أكثر مئة عنصر من الجيش السوري، في قصف نفذته القوات التركية اليوم الاثنين على موقع للقوات الحكومية السورية في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "ما أعلنته وزارة الدفاع التركية عن مقتل جنود سوريين اليوم في إدلب غير صحيح على الإطلاق، وذلك لتغطية مقتل جنوده وتدمير دبابة مدرعة في مطار تفتناز، بعد استهداف الجيش السوري من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق اليوم عن قصف 115 هدفًا للنظام السوري ،و تحييد 101 من عناصره "في إطار قواعد الاشتباك والدفاع المشروع عن النفس".