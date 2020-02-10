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الإمارات تسجل ثامن إصابة بفيروس كورونا

08:47 م الإثنين 10 فبراير 2020
الإمارات تسجل ثامن إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، اليوم الاثنين، تشخيص حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من الجنسية الهندية وهي من المخالطين للحالة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، بهذا يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة 8 حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم.

وكانت الوزارة أعلنت أمس عن أول حالة شفاء تسجل في الدولة لمصابة صينية.

و أفادت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة مستقرة ماعدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بانها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، مؤكدة أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

فيروس كورونا الإمارات وزارة الصحة بالإمارات أبوظبي

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