محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

تل أبيب- (د ب أ):

قضت محكمة إسرائيلية اليوم الاثنين على رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح بالسجن 28 شهرا بتهمة "التحريض على الارهاب ".

وذكرت هيئة البث الاسرائيلية اليوم أن محكمة الصلح في مدينة حيفا عاقبت رئيس الحركة الإسلامية "المحظورة" الجناح الشمالي، الشيخ رائد صلاح بالسجن الفعلي لمدة عامين و 4 أشهر، بالإضافة الى السجن 18 شهرا آخر مع وقف التنفيذ.

وفق الهيئة ، كانت المحكمة أدانت في شهر نوفمبر الماضي الشيخ صلاح بـ "جريمة التحريض على الإرهاب ودعم منظمات محظورة"، وذلك في أعقاب قيامه بمدح عمليات عدائية ارتكبت في الحرم القدسي الشريف عام 2017.

ووصل هذا الصباح العشرات من مؤيدي الشيخ رائد صلاح الى مقر محكمة الصلح في حيفا للإعراب عن تضامنهم ودعمهم له.

ونقلت الهيئة عن القاضي شلومو بينجو قوله في حيثيات قراره إن "التصريحات التي أدلى بها المدان وفي مناسبات عدة وجاءت ضمن لائحة الاتهام ضده, تجاوزت جميع ما هو مسموح به وفق القوانين المرعية".

وأضاف أن "هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها أنها تندرج في اطار حرية التعبير عن الرأي، ولا تمت بأية صلة لا من قريب ولا من بعيد مع هذا المبدأ الذي تكفله النظم الديمقراطية".