نائب عراقي: ألمانيا وفرنسا وأستراليا طلبت الانسحاب من العراق

بغداد- (د ب أ):

كشفت لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي عن تقديم ثلاث دول في التحالف الدولي طلبا لسحب قواتها من العراق.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" ثلاث دول، هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق"، لافتا إلى أن "جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب".

ولم تتأكد هذه التصريحات على الفور من مصادر أخرى.

وأضاف الزيادي أن "الحكومة المقبلة مسؤولة عن وضع جدول زمني سواء في خروج القوات الأجنبية أو وجود القواعد العسكرية في بعض المناطق، وخاصة في إقليم كردستان"، مبينا أنه "لا يوجد أي تحرك أو طلعات جوية لقوات التحالف في الوقت الراهن".

وفي ما يتعلق بتواجد القوات التركية في مدينة الموصل، أوضح الزيادي أن "القوات التركية ليست من ضمن التحالف الدولي ولا توجد أي اتفاقية عسكرية استراتيجية مع الجانب التركي، وإخراجها من العراق مسؤولية الحكومة المقبلة"، مبينا أن "الحكومة المقبلة ملزمة باتخاذ إجراءات لإخراج تلك القوات التي تتجاوز على الحدود العراقية".

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وإلزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية.