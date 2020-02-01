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الجيش اليمني يحبط هجومًا للحوثيين في محافظة البيضاء

08:33 م السبت 01 فبراير 2020
الجيش اليمني يحبط هجومًا للحوثيين في محافظة البيضاء

الجيش اليمني

عدن - أ ش أ

أعلن الجيش اليمني أن قواته في محافظة البيضاء، وسط اليمن، تمكنت من إحباط محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقعه في جبهة قانية الوهبية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني القول إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين، واستمرت لساعات قبل أن تتمكن قوات الجيش من صده وإجبار المهاجمين من ميليشيا الحوثي على التراجع.

وأضاف المصدر اليمني أن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع الجيش في منطقتي "العر، ومسعودة"، مشيرًا إلى أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى من الميليشيا وأسر آخرين بينهم قيادات ميدانية.

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الجيش اليمني عدن اليمن محافظة البيضاء

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