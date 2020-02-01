اتحاد الصحفيين العرب يدعو لإسقاط مؤامرة "صفقة القرن"

كتب – سامي مجدي:

دعت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، إلى بدء تحرك جماهيري متواصل في كل الدول لإسقاط مؤامرة صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القثضية الفلسطينية.

وأكدت الأمانة في نهاية اجتماعها الطارئ الذي عقدته برئاسة رئيس الاتحاد مؤيد اللامي، في مقر الاتحاد بالقاهرة أن الجريمة المتجددة تمت تحت مُسمى "مؤامرة صفقة لقرن" لن تمر وسيتم إسقاطها.

وتؤكد الأمانة أن فلسطين هي كل فلسطين التاريخية وهي أرض الشعب العربي الفلسطيني بعاصمتها القدس وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

واتخذت الأمانة العامة للاتحاد سلسلة من القرارات أبرزها:

1- تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس الاتحاد للمباشرة فورا بتوجيه كتب إلى برلمانات العالم وكل النقابات والمؤسسات المهنية والعمالية والاجتماعية ومؤسسات حقوق الإنسان لشرح مخاطر هذه المؤامرة على فلسطين وشعبها ودعوتها للتحرك وبكافة الوسائل المتاحة لإسقاطها.

2- دعم " لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع" في الاتحاد وتنشيط عملها لوضع برنامج تحرك متواصل وفعال على كافة الصعد في مواجهة الصفقة المؤامرة.

وفي هذا السياق تحذر الأمانة العامة بأنها ستتخذ إجراءات صارمة في حق أي شخص أو مؤسسة إعلامية تمارس التطبيع وستضع قائمة سوداء تحت اسم قائمة العار بأسماء أي صحفي أو جهة تقوم بالتطبيع.

ويشدد الاتحاد على أن أي استضافة لأي صهيوني هو ترويج للاحتلال ومؤامرته ومساهمة في مشروع اغتصاب فلسطين.

3- دعوة المؤسسات الإعلامية كافة إلى توسيع مجالات التغطية الصحفية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال ورفض "صفقة العار".

4- دعوة النقابات المهنية العربية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك عبر وقفات وتظاهرات شعبية وتنظيم الندوات والمؤتمرات لشرح مخاطر المؤامرة والدعوة لمواجهتها وإسقاطها وتشكيل أطر تنظيمية تحت اسم "إسقاط صفقة القرن" تكون مهمتها وضع الخطط والبرامج العملية للتحركات.

5- كما قررت أن يقوم رئيس الاتحاد بمبادرة عاجلة بدعوة الرؤساء والأمناء العامين للاتحادات المهنية العربية إلى اجتماع عاجل لتدارس الخطوات الواجب اتخاذها انطلاقا من مسؤؤلياتهم القومية لمواجهة هذه المؤامرة في شكل جماعي.

6- قررت الأمانة العامة تكليف النقابة الفلسطينية بوضع مشروع كتاب تحت اسم "الكتاب الأسود للصفقة السوداء" تشرح فيه تفاصيل الصفقة ومخاطرها على فلسطين والأمة العربية على أن يصدر باسم اتحاد الصحفيين العرب وباللغتين العربية والانجليزية ويوزع فى جميع الدول.

7- الترحيب بالقرار الجماعي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة برفض صفقة القرن رفضا مطلقا.

8- قررت الأمانة العامة للاتحاد إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة جميع الخطوات ومواكبتها.