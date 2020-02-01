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انفجاران يهزان العاصمة الصومالية ومقتل شخصين

02:52 م السبت 01 فبراير 2020
انفجاران يهزان العاصمة الصومالية ومقتل شخصين

انفجار - ارشيفية

مقديشو- (د ب أ):

هز انفجاران العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت، وقد لقي شخصان حتفهم في أحدهما.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر إنه جرى استهداف سيارة خاصة بمسؤول أمن إقليمي شمالي المدينة ما أسفر عن مقتل حارسين وإصابة مسؤول محلي.

وفي جنوب المدينة، استهدفت سيارة مفخخة مجموعة من الجنود الذين ينتمون لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم). وتبادل الجنود إطلاق النار مع مسلحين مجهولين، ولم ترد تقارير بسقوط قتلى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.

الصومال انفجار مقتل شخصين الحكومة الصومالية

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