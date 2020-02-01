الصين: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 258

بكين - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 258.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة أن هناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.​