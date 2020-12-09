تحطم مروحية على متنها 6 أشخاص في فرنسا

باريس - (د ب أ)

تحطمت طائرة هليكوبتر، مساء الثلاثاء، تقل ستة أشخاص في منطقة سافوي الفرنسية بجبال الألب.

وذكر المسؤولون بالمقاطعة المحلية مساء الثلاثاء، إن المروحية تعرضت لحادث قرب منطقة بونفيلار.

وكان على متن الطائرة مساعدان من فريق الإنقاذ في جبال الألب وأربعة موظفين من شركة طيران متخصصة في عمليات الإجلاء الطبي والنقل إلى مناطق التزلج.

وأوضح المسؤولون بالمقاطعة، أن الطيار أطلق إنذارًا فى الساعة 07:10 مساء بالتوقيت المحلي (18:10 بتوقيت جرينتش).ش