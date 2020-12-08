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رغم إعلان النصر.. الحكومة الإثيوبية: هناك مقاتلون لم يُهزموا في تيجراي

03:20 م الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
رغم إعلان النصر.. الحكومة الإثيوبية: هناك مقاتلون لم يُهزموا في تيجراي

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

وكالات:

قالت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، إن هناك مقاتلين من منطقة تيجراي المتمردة الشمالية لم يُهزموا، رغم إعلان النصر وانتهاء العملية العسكرية في تلك المنطقة الواقعة شمالي البلاد.

وقال رضوان حسين المتحدث باسم فرقة العمل الحكومية المعنية بأزمة تيجراي للصحفيين "هناك القليل من فلول الميليشيا أو القوات الخاصة التي لم تتم السيطرة عليها بعد"، حسبما أوردت رويترز.

يُعتقد أن القتال الذي دام شهرًا بين الجيش الفيدرالي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، وجبهة تحرير شعب تيجراي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ودفع نحو 50 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.

وسيطر الجيش الإثيوبي على ميكيلي، عاصمة تيجراي، وأعلن إنهاء هجومه المستمر منذ شهر. لكن قادة الجبهة يقولون إنهم يقاتلون على جبهات مختلفة حول ميكيلي.

ونظرًا لتعطّل معظم الاتصالات في تيجراي وتقييد الوصول إلى المنطقة بشدة ، يصعب التحقق من تصريحات أي من الجانبين. ولم يتسن لرويترزعلى الفور الوصول إلى الجبهة للتعليق على البيان الحكومي الأخير.

وأفاد المتحدث الحكومي أيضًا باستمرار "إطلاق النار بشكل متقطع" في تيجراي، وقال إنه ليس من غير المألوف في المنطقة.

الحكومة الإثيوبية ثيوبيا يجراي

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