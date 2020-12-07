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الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بينهم قيادي شرقي صنعاء

10:59 م الإثنين 07 ديسمبر 2020
الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بينهم قيادي شرقي صنعاء

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أفاد الجيش اليمني الموالي لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى حوثيين، بينهم قيادي وثلاثة من مرافقيه بمعارك في مديرية نهم، شرقي صنعاء.

وقال موقع الجيش الرسمي "سبتمر نت" إن معارك عنيفة دارت بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بمقاتلات التحالف العربي، مع ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة الجفرة بنهم، شرقي صنعاء.

وذكر الموقع، أن المعارك أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار، مخلفة وراءها جثث قتلى وعدد من الجرحى.

بالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش الوطني، حسبما أفاد الموقع، سيارة قيادي تابع للميليشيا الحوثية وأسفر الاستهداف عن إعطاب السيارة ومصرع القيادي الحوثي وثلاثة من مرافقيه، في الجبهة ذاتها.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وسبق أن سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين والقوات الحكومية في جبهة نهم الجبلية التي تعد واحدة من أكثر الجبهات استنزافا لطرفي النزاع.

ويشهد اليمن منذ ست سنوات بين الجيش اليمني والحوثيين اودى بحياة 233 ألف شخص حسب الأمم المتحدة.

الجيش اليمني عبدربه منصور هادي الحوثيين

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