أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مذبحة شبرا الخيمة لقاح كورونا بيج رامي أسعار الذهب الدوري المصري سد النهضة فيروس كورونا

الرئيس التونسي: النظام السياسي يحتاج إلى لقاح جديد يعيد للبلاد عافيتها

11:39 م الخميس 31 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي: النظام السياسي يحتاج إلى لقاح جديد يعيد للبلاد عافيتها

قيّس سعيّد

تونس - (أ ش أ):

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، "إن النظام السياسي في تونس يحتاج إلى لقاح من صنف جديد، يعيد للبلاد ومؤسساتها عافيتها".

وأضاف سعيد خلال كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي؛ للتهنئة بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة : "أن سنة 2020 هي سنة غير مأسوف عليها، لما شهدته البلاد خلالها من مصاعب على المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية".

وتطرق سعيد إلى المبادرة التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني، قائلاً : "إن هذا الحوار الذي تم القبول به لن يكون كالحوارات السابقة"، مشترطًا مشاركة الشباب التونسيين من الشمال إلى الجنوب في صياغة التصورات والحلول التي ستنبثق عنه.

وأثنى الرئيس التونسي على آداء المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحية في مجابهة جائحة "كورونا"، معبرًا عن الأمل في أن تكون سنة 2021 سنة انطلاق على قواعد صلبة تؤسس لآمال وأيام أفضل".

هذا المحتوى من

قيس سعيد الرئيس التونسي تونس

الخبر التالى:

تونس تحتجز مركبي صيد مصريين إضافيين.. والخارجية تصدر بيانا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 136644

    عدد المصابين

  • 111451

    عدد المتعافين

  • 7576

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 82981032

    عدد المصابين

  • 58731700

    عدد المتعافين

  • 1809633

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا