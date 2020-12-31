أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مذبحة شبرا الخيمة لقاح كورونا بيج رامي أسعار الذهب الدوري المصري سد النهضة فيروس كورونا

تونس تحتجز مركبي صيد مصريين إضافيين.. والخارجية تصدر بيانا

11:44 م الخميس 31 ديسمبر 2020
تونس تحتجز مركبي صيد مصريين إضافيين.. والخارجية تصدر بيانا

تونس

القاهرة - (أ ش أ):

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير عمرو محمود عباس اليوم الخميس أن السلطات التونسية احتجزت مركبي صيد مصريين إضافيين، بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية؛ ما أدى إلى توجيه تهم الصيد غير المشروع للصيادين المصريين.

يأتي ذلك اتصالا بأزمة احتجاز 17 صياداً مصرياً في تونس، بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع.

وأكد مساعد الوزير أن وزارة الخارجية تتابع بالتنسيق مع السفارة في تونس التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين؛ للتأكد من سلامتهم ومتابعة سير التحقيقات، والتنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلي أرض الوطن.

وناشد السفير عمرو محمود عباس، الصيادين المصريين بالامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احتراماً لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التي - دائماً - ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التى تربطهم بمصر فى الاعتبار.

هذا المحتوى من

Asha
تونس حجز مركبي صيد مصريين السلطات التونسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 136644

    عدد المصابين

  • 111451

    عدد المتعافين

  • 7576

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 82981032

    عدد المصابين

  • 58731700

    عدد المتعافين

  • 1809633

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا