تونس تحتجز مركبي صيد مصريين إضافيين.. والخارجية تصدر بيانا

القاهرة - (أ ش أ):

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير عمرو محمود عباس اليوم الخميس أن السلطات التونسية احتجزت مركبي صيد مصريين إضافيين، بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية؛ ما أدى إلى توجيه تهم الصيد غير المشروع للصيادين المصريين.

يأتي ذلك اتصالا بأزمة احتجاز 17 صياداً مصرياً في تونس، بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع.

وأكد مساعد الوزير أن وزارة الخارجية تتابع بالتنسيق مع السفارة في تونس التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين؛ للتأكد من سلامتهم ومتابعة سير التحقيقات، والتنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلي أرض الوطن.

وناشد السفير عمرو محمود عباس، الصيادين المصريين بالامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احتراماً لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التي - دائماً - ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التى تربطهم بمصر فى الاعتبار.